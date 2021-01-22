22 января 2021, 14:20
Крыша двухэтажного дома воспламенилась в Туапсе
Крыша двухэтажного жилого дома воспламенилась в Туапсе в четверг, 21 января, пишет сайт «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Отмечается, что спасателям сообщили о пожаре на улице Полетаева в 16:57. Расчеты прибыли на место и выяснили, что горела кровля здания. Огонь распространился на площадь 70 квадратных метров. В ликвидации возгорания участвовали три спецмашины и семь спасателей.
Через час, в 17:52, пожарным удалось потушить огонь. Пострадавших нет. В настоящий момент выясняются причины произошедшего.