Крыша двухэтажного дома воспламенилась в Туапсе

Отмечается, что спасателям сообщили о пожаре на улице Полетаева в 16:57. Расчеты прибыли на место и выяснили, что горела кровля здания. Огонь распространился на площадь 70 квадратных метров. В ликвидации возгорания участвовали три спецмашины и семь спасателей.

Через час, в 17:52, пожарным удалось потушить огонь. Пострадавших нет. В настоящий момент выясняются причины произошедшего.