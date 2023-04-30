Происшествия 30 апреля 2023, 22:47 Крыша дома обрушилась в США во время вечеринки студентов NBC4: вечеринка студентов в доме США закончилась обрушением крыши Pixabay

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Более 30 человек пострадали при обрушении крыши дома во время студенческой вечеринки в американском городе Коламбус. На крыше в этот момент стоило большое число студентов, сообщил местный телеканал NBC4.

«Обрушение произошло, когда большое число студентов стояли на крыше во время вечеринки», — привел подробности происшествия телеканал.

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В больницу доставили 14 человек, еще 20 оказана помощь на месте. Некоторые студенты провели под завалами несколько часов, так как прибывшие на место спасатели не смогли добраться до них сразу.

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