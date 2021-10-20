Крыша детского центра загорелась в Красноярске

Столб густого черного дыма поднялся над Солнечным — одним из районов Красноярска. Там загорелась крыша детского центра, написали в Telegram-канале медиа «Новости Красноярска».

Сигнал о пожаре на крыше детского Центра творчества и развития № 1 поступил к спасателям в 12:50 по местному времени. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, всего задействовали 10 машин и 25 человек.

По предварительным данным, в здании на момент возгорания детей не было, потому что учреждение ремонтировали. Информации о пострадавших пока не поступало, не сообщали в службе и причины случившегося.

Пожар потушили чуть больше чем через 20 минут — в 13:16. Всего огонь охватил площадь 30 квадратных метров.