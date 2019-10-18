Паблик «Подслушано Пермь» разместил пост о том, что с первым снегом крыша аэропорта потекла.

Пермяки поделились своим мнением в комментариях под публикацией: «Потекла крыша, и что? Как будто ни у кого она ни разу не текла», «Сдается, что это не из-за снега, дождь все лето шел, и ничего. Разберутся», «Ведро и тряпочка. Т — технологии. Как тебе такое, Илон Маск?»

Пресс-секретарь АО «Международный аэропорт „Пермь“» Евгений Кузнецов подтвердил, что крыша протекла.

«У нас накануне был снегопад в Перми, который принес нам 10 мм осадков. Поэтому небольшая проблема действительно возникла, но сейчас она устранена. Надеемся, что такое больше не повторится», — сообщил пресс-секретарь.