Крыша больше не потечет — уверили в аэропорту Перми
В Большом Савино протекла крыша международного аэропорта «Пермь». Информация распространилась в соцсетях, сообщил сайт Ura.ru.
Паблик «Подслушано Пермь» разместил пост о том, что с первым снегом крыша аэропорта потекла.
Пермяки поделились своим мнением в комментариях под публикацией: «Потекла крыша, и что? Как будто ни у кого она ни разу не текла», «Сдается, что это не из-за снега, дождь все лето шел, и ничего. Разберутся», «Ведро и тряпочка. Т — технологии. Как тебе такое, Илон Маск?»
Пресс-секретарь АО «Международный аэропорт „Пермь“» Евгений Кузнецов подтвердил, что крыша протекла.
«У нас накануне был снегопад в Перми, который принес нам 10 мм осадков. Поэтому небольшая проблема действительно возникла, но сейчас она устранена. Надеемся, что такое больше не повторится», — сообщил пресс-секретарь.