Происшествия 26 февраля 2024, 14:13 Крыша академии «Ангелы Плющенко» в Москве повредилась под тяжестью снега Рудковская: мембранная кровля Ледового дворца имени Плющенко пострадала от снега РИА «Новости»

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Крыша здания академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» в Москве получила повреждения. Участок кровли не обрушился, его демонтировали технические службы, заявила продюсер, совладелица академии Яна Рудковская газете «Спорт-Экспресс».

Она объяснила, что каркас крыши на Востряковском шоссе, так называемая кровельная ферма, погнулся из-за ледяного дождя и снега. Начался ремонт, потребовалась замена. Рабочие демонтировали фрагмент кровли в районе одного из пролетов. Рудковская заявила, что технические службы специально разрезали мембрану.

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«Для ускорения работ при большом объеме снега разрезали мембрану, чтобы он упал на лед, который застелили во избежание повреждений. Ничего не вышло из строя. Одна балка и мембрана, которую мы сами и разрезали», — сказала она.

Работы начали вечером в выходной день, никто не пострадал. Яна Рудковская подтвердила, что часть занятий перенесли на Горки-10 в Подмосковье, для остальных академия снимет ледовую площадку. Сроки ремонта, по ее словам, зависят от результатов экспертизы.

Обрушение мембранной кровли в Ледовом дворце имени Плющенко произошло ночью 26 февраля, сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, это произошло под тяжестью скопившегося на крыше снега. Здание в Тропарево-Никулино ввели в эксплуатацию в конце 2023 года.