Крыса помешала заседанию парламентариев в Андалусии

В испанском автономном сообществе Андалусия заседание парламентариев прервала вбежавшая в зал крыса. Кадры «вторжения» появились в Сети, об этом написало ИА Nation News.

На заседании обсуждалось назначение сенатором бывшего президента правления Сусаны Диас. Когда крыса вбежала в зал, возникла паника — некоторые парламентарии испугались зверька, некоторые вскочили со своих мест. Однако вскоре парламентарии смогли взять себя в руки, а крыса ретировалась. Заседание продолжилось, а Диас выбрали президентом правления единогласно.