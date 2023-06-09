Происшествия 09 июня 2023, 13:30 Крыму хватит воды из водохранилищ на 500 дней Вице-премьер Хуснуллин: ЧП на Каховской ГЭС не скажется на Крыме, воды хватит на 500 дней РИА «Новости»

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Разрушения на Каховской ГЭС не отразятся на обеспечении Крыма водой. Вице-премьер России Марат Хуснуллин сказал журналистам, что запасов водохранилищ хватит на 500 дней, сообщили «Известия».

«Ситуация, сложившаяся в результате разрушения конструкций Каховской ГЭС, не повлияет на водоснабжение Крыма», — заверил он.

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Все водохранилища полуострова, по словам вице-премьера, заполнили. Их запасов хватит на 500 дней, то есть больше чем на год.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял в день удара по Каховской ГЭС, что Северо-Крымский канал заполнили на 80% и питьевой воды в регионе достаточно. Он допустил обмеление канала, но спустя два дня этого не случилось.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сказал, что город тоже остался в безопасности, так как пользовался собственным водохранилищем.

После повреждения Каховской ГЭС систему водоснабжения Крыма призвали пересмотреть так, чтобы вывести из нее Северо-Крымский канал. Председатель Госсовета республики Владимир Константинов сказал, что полуостров должен стать независимым от него.