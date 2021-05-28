Крымского студента заподозрили в изнасиловании малолетней родственницы

В Крыму 17-летний студент попал под подозрение в изнасиловании малолетней двоюродной сестры. Об этом сообщило РИА ФАН.

«О происшествии стало известно от сотрудницы полиции, которая занимается профилактикой преступности несовершеннолетних. Она написала рапорт о том, что ей стало известно о сексуальном насилии, происходящем среди родственников», — рассказал инсайдер.

По его словам, подозреваемый учится на втором курсе одного из престижных учебных заведений Судака. Выяснилось, что он воспитывается без родителей. За молодым человеком ухаживает бабушка. Правоохранители разбираются в произошедшем.