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    28 мая 2021, 20:52

    Крымского студента заподозрили в изнасиловании малолетней родственницы

    Артур Блянихов

    В Крыму 17-летний студент попал под подозрение в изнасиловании малолетней двоюродной сестры. Об этом сообщило РИА ФАН.

    «О происшествии стало известно от сотрудницы полиции, которая занимается профилактикой преступности несовершеннолетних. Она написала рапорт о том, что ей стало известно о сексуальном насилии, происходящем среди родственников», — рассказал инсайдер.

    По его словам, подозреваемый учится на втором курсе одного из престижных учебных заведений Судака. Выяснилось, что он воспитывается без родителей. За молодым человеком ухаживает бабушка. Правоохранители разбираются в произошедшем.