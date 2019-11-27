Крымского футболиста и депутата обокрали на 5 миллионов рублей

В двухэтажном доме за двухметровым забором Палабуюк живет с семьей. Известно, что грабитель попал в особняк через окно в гардеробной, когда в здании никого не было.

За несколько часов преступник вынес 345 тысяч рублей, 65 тысяч долларов, норковую шубу за 108 тысяч рублей и золотые украшения на 150 тысяч рублей. Общий ущерб от ограбления составил четыре миллиона 655 тысяч рублей.

Сын спортсмена Эрнес обнаружил пропажу и обратился к сотрудникам полиции.

Камера видеонаблюдения, которая установлена во дворе дома, работала неисправно. Но вор оставил улики: два отпечатка обуви и кусок ткани с одежды. Однако даже служебной собаке не удалось обнаружить след грабителя.

Сотрудники провели работу возможным по местам сбыта украденного и опрос подозреваемых. Но преступника пока не нашли. В настоящее время правоохранительные органы лишь возбудили уголовное дело по статье «Кража».