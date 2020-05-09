Крымский тренер ММА избил продавщицу после просьбы надеть маску. Полиция проверит видео

Тренер секции ММА в Судаке избил продавщицу после того, как она попросила его девушку надеть маску. Полиция уже заинтересовалась этой историей. Видео инцидента появилось в социальных сетях.

Полиция начала проверку, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по республике. Ведомство выяснит все обстоятельства дела в ближайшее время.

На кадрах видно, как девушка выходит из магазина после ссоры с продавщицей. По некоторым данным, ей не продали товар из-за отсутствия маски на лице. Недовольная покупательница пожаловалась своему бойфренду, и уже через пару минут он вернулся, чтобы поговорить с продавцом.

Как сообщил телеканал РЕН ТВ, он плюнул женщине в лицо и покинул магазин. Женщина догнала пару и, судя по видео, первой начала драку. Молодой человек, вместо того чтобы остановить конфликт, повалил женщину на землю и начал избивать.

Судя по дате на камере видеонаблюдения, инцидент произошел 7 мая. Обязательный масочный режим вводится в Крыму с 12 мая.