Происшествия 05 марта 2024, 08:53 Крымский мост временно закрыли для движения поездов Движение по Крымского мосту перекрыли для поездов, встали 9 составов Kremlin Pool/via Global Look Press

Читать 360tv в

Поезда в районе Крымского моста остановили, движение по переправе для железнодорожных составов временно недоступно. Об этом сообщила пресс-служба компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Всего из-за закрытия моста остановили девять составов. В компании-перевозчике отметили, что поезда начнут движение, как только получат разрешение на это. В пресс-службе также пообещали пассажирам по возможности сократить отставание от графика из-за временного закрытия моста.

Реклама

«Где это возможно, мы постараемся нагнать отставание от графика в пути. Следите за официальной информацией в наших социальных сетях», — указали в компании.

Крымский мост также закрывали 4 января — движение в тот день приостанавливали только для автомобилей. Со стороны Тамани перед переправой выстраивалась очередь из 290 машин. Водителям и пассажирам пришлось прождать около часа, пока движение по мосту не возобновили.

Остановку автомобильного потока также фиксировали в начале декабря и конце ноября 2023 года.