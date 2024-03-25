25 марта 2024, 17:53
Крымский мост временно закрыли для движения автотранспорта
Крымский мост временно закрыли для движения автотранспорта вечером 25 марта
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно остановили вечером 25 марта. Информация об этом появилась в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
«Находящимся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении в канале.
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UPD: в 17:53 движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили. По данным на 18:00 с обеих сторон моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.
Крымский мост
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