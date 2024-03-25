Происшествия 25 марта 2024, 17:53 Крымский мост временно закрыли для движения автотранспорта Крымский мост временно закрыли для движения автотранспорта вечером 25 марта РИА «Новости»

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Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно остановили вечером 25 марта. Информация об этом появилась в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

«Находящимся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении в канале.

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UPD: в 17:53 движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили. По данным на 18:00 с обеих сторон моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.