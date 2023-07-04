Происшествия 04 июля 2023, 09:57 Крымские фермеры случайно нашли в поле обломки БПЛА — СМИ Shot: в Крыму фермеры нашли во время уборки зерна в поле обломки беспилотника РИА «Новости»

Читать 360tv в

Фермеры нашли в Красногвардейском районе Крыма обломки беспилотного летательного аппарата. Дрон не нанес разрушений, сообщил Telegram-канал Shot.

Местные жители днем 3 июля отправились убирать зерно в поле между селами Клепинино и Ястребовка, но, кроме колосков, заметили, что осталось от БПЛА. Когда именно рухнул беспилотник, канал не уточнил. Повреждений и пострадавших в Красногвардейском районе не зафиксировали.

Реклама

В Кировском районе на востоке Крыма 27 июня повредили железнодорожные пути. Из-за этого задержали четыре поезда, в том числе два дальнего следования. Рельсы в тот же день восстановили и возобновили движение.

Москву и Подмосковье утром 4 июля атаковали пятью БПЛА. Четыре из них ликвидировали при помощи средств РЭБ в Новой Москве, еще один — в Одинцове. Минобороны России подтвердило факт террористической атаки со стороны Украины.