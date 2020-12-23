23 декабря 2020, 14:45
Крымчанина задержали по подозрению в изнасиловании петербурженки
В Санкт-Петербурге задержали 31-летнего уроженца Крыма, которого заподозрили в изнасиловании и избиении своей знакомой. Об этом сообщило ИА «Невские новости».
По данным агентства, девушку изнасиловали в минувший понедельник в одной из квартир на улице Ленсовета. Кроме того, ее избили. Она попала в больницу с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.