Крымчанина задержали по подозрению в изнасиловании петербурженки

По данным агентства, девушку изнасиловали в минувший понедельник в одной из квартир на улице Ленсовета. Кроме того, ее избили. Она попала в больницу с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.