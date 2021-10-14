Крымчанина, пытавшегося сжечь своего сына, будут судить по трем статьям

Жителя Алушты подозревают в покушении на убийство четырехлетнего сына. Кроме того, мужчина обвиняется в истязании беременной женщины и нарушении на неприкосновенность частной жизни. Об этом сообщил сайт «Русская планета» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

По информации следствия, крымчанин вывез своего сына на машине к озеру около села Лучистое 6 октября. Находясь вместе с ним в машине, он пытался поджечь транспортное средство. В результате и он, и ребенок получили ожоги и были доставлены в больницу.

Сейчас около палаты подозреваемого дежурят сотрудники полиции. На мужчину завели уголовное дело.