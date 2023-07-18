Происшествия 18 июля 2023, 07:28 Крым ночью пытались атаковать почти 30 беспилотниками Глава Крыма Аксенов: средства ПВО сбили 9 беспилотников, РЭБ заглушили 19 БПЛА РИА «Новости»

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В ночь на 18 июля Крым попытались атаковать 28 беспилотниками. Девять из них сбили, остальные заставили сойти с курса при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Глава региона Сергей Аксенов сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«Ночью на востоке Крыма силами ПВО сбиты девять БПЛА, еще 19 — подавлены средствами РЭБ. Пострадавших нет», — написал он.

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Сергей Аксенов поблагодарил военных за работу, призвал жителей сохранять спокойствие и черпать информацию только из официальных источников.

На Крымском мосту 17 июля произошел теракт. Погибли два человека, пострадала девочка. По одной из версий, удар нанесли при помощи надводных дронов, повредив автомобильную дорогу — железнодорожное полотно уцелело, и поезда возобновили движение в тот же день. Координировать ликвидацию последствий поручили правительственной комиссии под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина.