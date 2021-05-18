Появилось видео с места крушения вертолета в Архангельской области

МЧС России опубликовало видео, сделанное на месте крушения вертолета Robinson в Архангельской области. Он вылетел из аэропорта Васьково и упал в районе острова Мудьог. Пилот вертолета погиб. Двое пассажиров госпитализированы в состоянии средней тяжести. Поиски еще одного — продолжаются.

На видео заметны обломки вертолета в белом море. Следком возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения, повлекшем смерть человека. На место крушения выехала следственно-оперативная группа. Региональное МЧС сообщило, что к ликвидации последствий падения вертолета привлечено 24 человека и шесть единиц техники. В частности, спасатели Архангельского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России на СВП «Хивус» и катер «20 лет МЧС России» со специалистами Центра ГИМС ГУ МЧС России по Архангельской области. На место крушения выехал начальник Главного управления МЧС России по Архангельской области Шахобиддин Ваккосов.