08 апреля 2022, 15:16
Крушением лифта в Махачкале заинтересовалась прокуратура
Прокуратура Дагестана начала проверку после падения лифта в махачкалинском ТЦ
Три человека пострадали при падении лифта в торговом центре в Махачкале, в том числе ребенок, сообщается на сайте прокуратуры Дагестана. Начата проверка.
Правоохранители оценят, соблюдались ли требования к безопасности эксплуатации лифтового оборудования, после чего будут приняты меры прокурорского реагирования.
На кадрах, попавших в распоряжение «360» видно, что все произошло в торговом доме «Рим». Людей из здания вывели, двери лифта приоткрыты — судя по всему, кабину вскрывали силой, потому что они скошены.
Сейчас в ТЦ работают специалисты, для координации действий правоохранительных органов выехали заместитель прокурора республики Тагир Абдулазизов, представители городской и районной прокуратуры.