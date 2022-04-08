Крушением лифта в Махачкале заинтересовалась прокуратура

Три человека пострадали при падении лифта в торговом центре в Махачкале, в том числе ребенок, сообщается на сайте прокуратуры Дагестана. Начата проверка.

Правоохранители оценят, соблюдались ли требования к безопасности эксплуатации лифтового оборудования, после чего будут приняты меры прокурорского реагирования.

На кадрах, попавших в распоряжение «360» видно, что все произошло в торговом доме «Рим». Людей из здания вывели, двери лифта приоткрыты — судя по всему, кабину вскрывали силой, потому что они скошены.

Сейчас в ТЦ работают специалисты, для координации действий правоохранительных органов выехали заместитель прокурора республики Тагир Абдулазизов, представители городской и районной прокуратуры.