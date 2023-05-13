Происшествия 13 мая 2023, 19:17 Крушение в Брянской области потерпела авиагруппа «Коммерсант»: упавшие вертолеты и истребители в Брянской области входили в одну авиагруппу РИА «Новости»

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Потерпевшие крушение в Брянской области два вертолета Ми-8, бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35 Воздушно-космических сил России входили в одну авиагруппу. Об этом сообщил «Коммерсант».

По данным издания, самолеты готовились к нанесению удара по целям в Черниговской области Украины. Вертолеты выполняли роли страховщиков и предназначались в том числе для эвакуации летчиков, если истребители попадут под огонь противника.

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Авторы материала после изучения видеозаписей из города Клинцы сделали предварительный вывод, что упавший там вертолет Ми-8 сбили ракетой с земли. Косвенно это подтверждают сообщения СМИ об объявленном в районе плане «Перехват» для поиска диверсантов.

Опрошенные эксперты этот вывод не подтвердили. Они указали, что подлет ракеты к вертолету проходил в воздухе, а значит, авиагруппа во время полета попала в засаду вражеских самолетов или вертолетов. Все четыре российские машины не вернулись в аэропорт вылета, а их экипажи погибли.

О крушении двух вертолетов и двух самолетов в Брянской области сообщили СМИ и Telegram-каналы. «360» собрал всю информацию.

Губернатор региона Александр Богомаз подтвердил только падение Ми-8 в Клинцах, уточнив, что ранение получила местная жительница, а пять домов получили повреждение.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил о крушении истребителя Су-34 недалеко от границы с Украиной. Причины аварий никто не назвал. Официального подтверждения этой информации от Минобороны не поступало.