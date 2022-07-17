Крушение украинского самолета «Антонов» в Греции сняли на видео

Летевший из Сербии в Иорданию грузовой самолет «Антонов» украинской авиакомпании потерпел крушение на севере Греции, сообщил телеканал ERT. В Сети появилось видео падающего воздушного судна.

Авария произошла после отказа двигателей самолета. На его борту находились восемь человек. По данным телеканала, «Антонов» перевозил опасный груз весом 12 тонн.

По свидетельствам очевидцев, охваченный пламенем самолет упал на кукурузном поле возле села Палеохори. Информации о пострадавших нет.

Вечером 15 июля в Краснодарском крае упал легкомоторный самолет Ан-2. Жертвами катастрофы стали два человека.