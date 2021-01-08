Крушение самолета под Петербургом случилось из-за столкновения с другим бортом

«Один уходил на посадку, а второй поднимался в воздух. В результате один развалился прямо в воздухе, погибло трое взрослых, один ребенок ранен. Сейчас на место выехали МЧС и заместитель главы администрации», — приводит сайт слова собеседника.

Крушение легкомоторного самолета произошло 8 января. По предварительным данным, погибли три человека. На место авиакатастрофы отправились пожарно-спасательные подразделения. На аэродром Гостилицы вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда.

Информацию о столкновении двух самолетов подтвердили в прокуратуре, пишет ТАСС.

«Столкновение произошло в воздушном пространстве над территорией посадочной площадки в 13:40», — сказано в сообщении ведомства.

Как сообщил Telegram-канал Mash на Мойке, крушение потерпел самолет Piper PA-28 Cherokee. Он столкнулся с Cessna-150, который не садился, а взлетел минутой раньше. Piper догнал его и упал на землю. Cessna-150 совершил удачную посадку с мелкими повреждениями.