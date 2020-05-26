Крушение Ми-8 на Чукотке будут расследовать из-за нарушения правил полетов

Четыре человека стали жертвами крушения вертолета Ми-8 на Чукотке. Следователи завели дело и будут расследовать его как нарушение правил полетов или подготовки.

Правоохранители выяснили, что утром 26 мая вертолет Ми-8 рухнул на аэродроме войсковой части в поселке Угольные Копи. После падения борт загорелся. Все находившиеся в вертолете члены экипажа погибли. Всего на борту были четыре человека, сообщили в пресс-службе СК России.

Сейчас следователи осматривают место случившегося и изучают предполетную документацию. Уголовное дело расследуют как нарушение правил полетов или подготовки к ним.

Крушение Ми-8 произошло во время учебно-тренировочного полета. Борт поднялся в воздух на высоту около 20 метров и рухнул на землю, после чего загорелся. Пожарные полностью потушили возгорание. В аэропорт Анадыря отправилась комиссия главного командования ВКС России. На месте случившегося нашли черные ящики, которые расшифруют специалисты.