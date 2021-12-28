Крушение легкомоторного самолета произошло в Сан-Диего

Крушение легкомоторного самолета произошло в городе Сан-Диего в США. Сообщается, что информации о пострадавших в крушении нет. Об этом сообщил РЕН ТВ.

В какой-то момент самолет начал падать, после чего он зацепился за электрические провода. В результате он упал на жилой квартал. После падения произошел взрыв, а затем пожар, передала «Политика сегодня».

На месте происшествия работают экстренные службы. Они пытаются потушить огонь. Информации о том, были ли в крушении погибшие и сколько человек находилось на борту, не поступало.