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    17 августа 2021, 14:05

    Крушение Ил-112В в Подмосковье. Прямая трансляция с места

    Анатолий Минкин, Василиса Андреева

    Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение в районе Кубинки. Сейчас на месте начали работать специалисты и спасатели. «360» ведет прямую трансляцию с места событий.

    По данным Объединенной авиастроительной корпорации, борт потерпел крушение при заходе на посадку. В этот момент правый двигатель самолета загорелся. Это привело к потере высоты.

    На борту находились три человека, командиром экипажа был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов.

    Выяснять причины аварии будет специальная комиссия. Пока следователи завели уголовное дело о нарушении техники безопасности.