17 августа 2021, 14:05
Крушение Ил-112В в Подмосковье. Прямая трансляция с места
Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение в районе Кубинки. Сейчас на месте начали работать специалисты и спасатели. «360» ведет прямую трансляцию с места событий.
По данным Объединенной авиастроительной корпорации, борт потерпел крушение при заходе на посадку. В этот момент правый двигатель самолета загорелся. Это привело к потере высоты.
На борту находились три человека, командиром экипажа был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов.
Выяснять причины аварии будет специальная комиссия. Пока следователи завели уголовное дело о нарушении техники безопасности.