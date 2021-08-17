Крушение Ил-112В в Подмосковье. Прямая трансляция с места

Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение в районе Кубинки. Сейчас на месте начали работать специалисты и спасатели. «360» ведет прямую трансляцию с места событий.

По данным Объединенной авиастроительной корпорации, борт потерпел крушение при заходе на посадку. В этот момент правый двигатель самолета загорелся. Это привело к потере высоты.

На борту находились три человека, командиром экипажа был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов.

Выяснять причины аварии будет специальная комиссия. Пока следователи завели уголовное дело о нарушении техники безопасности.