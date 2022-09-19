Крупный пожар разгорелся на лакокрасочном предприятии в Ижевске | 360°

Все новости

Эксклюзив

19 сентября 2022, 22:59

Усилиями властей промышленность Германии летит в настоящую пропасть

Подмосковье

19 сентября 2022, 22:46

Спортсмены Электростали устроили показательные выступления для жителей

Реклама

Мир

19 сентября 2022, 22:19

Греция удивилась отказу ЕС поддержать Армению и ввести санкции против Азербайджана

Происшествия

19 сентября 2022, 22:12

Запорожские АЭС и ТЭЦ прекратили подачу электроэнергии в Херсонскую область из-за обстрела ВСУ

Подмосковье

19 сентября 2022, 22:06

Юбилей поселка Молодежный отпраздновали в городском округе Подольск

Спецоперация

19 сентября 2022, 22:06

ВСУ обстреляли Еленовку натовскими снарядами

Здоровье

19 сентября 2022, 21:51

Врачи канала «Твое здоровье» рассказали, что бананы улучшают эмоциональное состояние

Спецоперация

19 сентября 2022, 21:50

Депутат назвал сроки референдума о признании ЛНР частью России

Подмосковье

19 сентября 2022, 21:44

Фестивать «Лапоть&Валенок» прошел в парке Раздолье в Одинцове

Происшествия

19 сентября 2022, 21:43

Крупный пожар разгорелся на лакокрасочном предприятии в Ижевске

МЧС: в Ижевске загорелось лакокрасочное предприятие

Читать 360tv в

В Ижевске загорелось предприятие по производству лакокрасочной продукции. Площадь возгорания устанавливается, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МЧС региона.

«На улице Салютовская горит кровля производственного корпуса лакокрасочных материалов», — рассказал источник агентства.

Реклама

Пламя охватило кровлю и часть помещений на втором этаже здания производства и хранения лаков и красок. Собеседник добавил, что спасатели наращивают группировку для борьбы с огнем. Данных о пострадавших пока нет.

Реклама

В МЧС сообщили, что площадь пожара составляет более пяти тысяч квадратных метров. К тушению привлечено более 100 человек личного состава и 30 единиц техники.

«Происходит горение кровли и второго этажа здания на площади более пяти тысяч квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли на площади одной тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС РФ.

Специалисты проводят замеры вредных веществ в воздухе на месте пожара, сообщили в МЧС.

Пожары

МЧС РФ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама