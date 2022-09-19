Крупный пожар разгорелся на лакокрасочном предприятии в Ижевске | 360°

Происшествия 19 сентября 2022, 21:43 Поделиться Telegram

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Viber Крупный пожар разгорелся на лакокрасочном предприятии в Ижевске МЧС: в Ижевске загорелось лакокрасочное предприятие

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В Ижевске загорелось предприятие по производству лакокрасочной продукции. Площадь возгорания устанавливается, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МЧС региона.

«На улице Салютовская горит кровля производственного корпуса лакокрасочных материалов», — рассказал источник агентства.

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Пламя охватило кровлю и часть помещений на втором этаже здания производства и хранения лаков и красок. Собеседник добавил, что спасатели наращивают группировку для борьбы с огнем. Данных о пострадавших пока нет.

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В МЧС сообщили, что площадь пожара составляет более пяти тысяч квадратных метров. К тушению привлечено более 100 человек личного состава и 30 единиц техники.

«Происходит горение кровли и второго этажа здания на площади более пяти тысяч квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли на площади одной тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС РФ.

Специалисты проводят замеры вредных веществ в воздухе на месте пожара, сообщили в МЧС.

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