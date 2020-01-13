Крупный выброс сероводорода зарегистрировали в Оренбургской области

В Оренбургской области произошел выброс сероводорода. Его зафиксировала передвижная лаборатория во время обследования территории на трассе «Оренбург-Беляевка». Выброс произошел в районе 39-го км между населенными пунктами Казачий и Самородово.

Предельно допустимые концентрации сероводорода были превышены в шесть раз. Об этом «360» сообщил начальник управления корпоративных коммуникаций ООО «Газпромнефть-Оренбург» Александр Черкасов.

Сразу после срабатывания датчиков были оповещены МЧС и другие органы. В настоящее время на месте работает спецтехника. К утру последствия будут устранены Александр Черкасов.

Он пояснил, что участок трубопровода был отсечен еще утром. Сейчас создана комиссия, которая займется для уточнением причин произошедшего. Он рассказал, что как только сработали датчики, компания оповестила государственные органы, а затем отсекла участок трубопровода, на котором произошел выброс сероводорода. После этого там «начали расчистку места для устранения последствий и выяснения причин».

«Были направлены передвижные экологические лаборатории. В близлежащих населенных пунктах у нас установлены стационарные посты», — уточнил Черкасов.

Информация о том, что на указанном участке трубопровода сработали датчики загазованности, поступила спасателям в 10:40 по местному времени. По информации СМИ, никто из местных жителей за медицинской помощью не обращался.