Крупный торговый центр загорелся в Грозном. Видео

Крупный торговый центр «Гранд-парк» загорелся в Грозном. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС, передает РИА «Новости».

По предварительной версии, в здании торгового центра загорелся магазин, располагающийся на первом этаже. Пожару присвоен второй ранг сложности.

На место возгорания выехали 12 единиц техники. В тушении участвуют 50 сотрудников экстренных служб. «На место пожара направлены силы и средства по повышенному рангу вызова», — сообщили агентству в пресс-службе МЧС.

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Сведения о пострадавших и погибших пока не поступали. Причина пожара пока также неизвестна.

Торговый центр «Гранд-парк» открылся в столице Чечни в 2013 году. Площадь постройки составляет около 43 тысяч квадратных метров. «Гранд-парк» является Чечне торговым комплексом.