    13 января 2020, 21:40

    Крупный торговый центр загорелся в Уфе

    Ирина Нагайникова

    Торгово-развлекательный центр «Мир» загорелся в Уфе в минувшее воскресенье, сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на источник региональном ГУ МЧС.

    Возгорание произошло в кафе на четвертом этаже торгового комплекса.

    Эвакуация посетителей не потребовалась. Персонал кафе оперативно среагировал на происшествие и справился с возгоранием при помощи огнетушителей до приезда пожарных.

    Как сообщил портал «Дни.ру», причиной пожара стало короткое замыкание.