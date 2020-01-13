Крупный торговый центр загорелся в Уфе

Возгорание произошло в кафе на четвертом этаже торгового комплекса.

Эвакуация посетителей не потребовалась. Персонал кафе оперативно среагировал на происшествие и справился с возгоранием при помощи огнетушителей до приезда пожарных.

Как сообщил портал «Дни.ру», причиной пожара стало короткое замыкание.