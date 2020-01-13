13 января 2020, 21:40
Крупный торговый центр загорелся в Уфе
Торгово-развлекательный центр «Мир» загорелся в Уфе в минувшее воскресенье, сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на источник региональном ГУ МЧС.
Возгорание произошло в кафе на четвертом этаже торгового комплекса.
Эвакуация посетителей не потребовалась. Персонал кафе оперативно среагировал на происшествие и справился с возгоранием при помощи огнетушителей до приезда пожарных.
Как сообщил портал «Дни.ру», причиной пожара стало короткое замыкание.