Крупный штраф грозит застройщику ЖК в Раменском, где упал башенный кран

Главгосстройнадзор начал административное расследование в отношении генподрядчика ЖК «Новые Островцы». Ранее на проезжую часть упал башенный кран — он едва не обрушился на маршрутку, которая в этот момент проезжала мимо стройки.

«По факту падения башенного крана в ЖК „Новые Островцы“ Главгосстройнадзор начал административное расследование. По предварительной версии, ЧП произошло в связи с погодными условиями. В случае, если будет доказана вина застройщика, ему грозит штраф до 300 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора.

Там уточнили, что последний раз на объекте проводили плановую проверку с 13 мая по 4 июня. В это время там проводили монолитные работы — надстраивали 16-й этаж дома и занимались кладкой наружных стен. Проверка не выявила никаких нарушений.

По предварительным данным, башенный кран упал из-за сильного ветра. В результате он повредил линии электропередач и ограждения стройплощадки. Кроме того, упавший кран на некоторое время перекрыл дорогу — чтобы оперативно разобрать завал, на место прибыла аварийная бригада собственника крана. Никто не пострадал — в момент обрушения крановщика не было в кабине.