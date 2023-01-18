Происшествия 18 января 2023, 00:30 Крупный схрон с боеприпасами и оружием ВСУ нашли в ЛНР МГБ ЛНР обнаружила крупный тайник с боеприпасами в Беловодском районе РИА «Новости»

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Сотрудники министерства государственной безопасности и МВД Луганской Народной Республики нашли в Беловодском районе крупный схрон вооружения и боеприпасов украинских военных. Об этом пресс-служба МГБ ЛНР сообщила РИА «Новости».

По информации МГБ, в принадлежащем ВСУ тайнике находили патроны разного калибра, мины и запалы к ним, гранаты, а также окопные заряды. В настоящее время сотрудники ведомства ведут мероприятия по предупреждению и пресечению террористической и диверсионной деятельности на территории ЛНР.

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Силовики в ходе проверок часто находят тайники с оружием ВСУ. Так, в Херсонской области полицейские обнаружили крупный тайник с боеприпасами в селе Михайловка Скадовского района. Схрон находился на чердаке заброшенного здания в Михайловке. Силовики изъяли 1597 патронов калибра, два реактивных сигнальных патрона и 23 заряда для подствольного гранатомета.

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Также крупный тайник с боеприпасами, предназначенными для украинских диверсантов, вскрыли неподалеку от населенного пункта Антоновка. В нем находились два снаряда для противотанкового гранатомета, 12 снарядов для гранатомета и шесть мин.