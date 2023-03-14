Происшествия 14 марта 2023, 13:54 Крупный схрон боеприпасов обнаружили в Запорожской области МВД сообщило об обнаружении крупного тайника боеприпасов в Запорожской области

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Российские полицейские обнаружили крупный тайник с боеприпасами на складе тракторной бригады в поселке Михайловка Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Оперативники получили информацию о вероятном тайнике с боеприпасами. После прибытия на место они обнаружили и изъяли около 30 крупнокалиберных патронов, 11 выстрелов к гранатомету и более 50 осколочно-фугасных мин калибра 120 миллиметров.

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Опасные находки передали профильным специалистам для дальнейшего уничтожения.

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«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по незаконному обороту оружия, идет проверка», — сообщили в ведомстве.

Ранее бойцы Росгвардии вскрыли тайник с формой украинских боевиков и боеприпасами в селе Зеленая Балка Запорожской области. В нем находились гранаты, взрыватели, тротиловые шашки и множество боеприпасов к стрелковому оружию.

Также стало известно, что в ЛНР обнаружили радиозонд, с помощью которого националисты передавали информацию о российской армии.