Крупный рынок разгорелся в Волжском на 7 тысяч «квадратов»

На крупном рынке «Людмила» в городе Волжский Волгоградской области произошел серьезный пожар, и огонь перекинулся на многоэтажку. Фото распространились в соцсетях. По данным Telegram-канала Baza, «слышны взрывы — вероятнее всего, это баллоны с газом».

«В итоге огонь с рынка перекинулся и на близлежащую жилую высотку. В доме загорелись балконы», — сообщил канал.

Пожар охватил крышу торгового павильона на площади 100 квадратных метров, рассказали «Волжской правде» в ГУ МЧС по региону. Рязанский портал Ya62 написал о распространении огня 700 квадратных метров. Покупателей и персоналов эвакуируют. Ближайшие микрорайоны заволок дым. «Волжский.ру» заявил о том, что пострадали и припаркованные поблизости машины.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру МЧС в 17:05. На место тут же выслали пожарные расчеты. По предварительной информации, никто не пострадал.

На пожаре работают 49 специалистов и 16 спецмашин. Причина происшествия пока неизвестна.