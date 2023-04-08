Важное 08 апреля 2023, 18:06 Крупный рогатый скот погиб при обстреле села Архангельское в Белгородской области ВСУ обстреляли село Архангельское в Белгородской области, погибли 10 голов КРС Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Десять голов крупного рогатого скота погибли при обстреле окраины села Архангельское Белгородской области со стороны ВСУ. Люди не пострадали. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В результате прилета 12 артиллерийских снарядов погибло 10 голов крупнорогатого скота», — добавил он.

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В коровнике оказались разрушены крыша и стены, кроме того, пострадали здание зернохранилища и хозяйственная постройка на территории фермерского хозяйства. Аварийные и оперативные службы уже раотают на месте и ликвидируют последствия обстрела.

ВСУ периодически предпринимают атаки на пограничные регионы России, в частности Белгородскую область. В конце марта над селом Головчино в Грайворонском районе сбили украинский беспилотник самолетного типа. За пару дней до этого ВСУ попытались запустить беспилотник с взрывчаткой в газонасосную станцию в Белгороде, но, по данным СМИ, дрон прилетел в пустой резервуар.