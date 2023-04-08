08 апреля 2023, 18:06
Крупный рогатый скот погиб при обстреле села Архангельское в Белгородской области
ВСУ обстреляли село Архангельское в Белгородской области, погибли 10 голов КРС
Десять голов крупного рогатого скота погибли при обстреле окраины села Архангельское Белгородской области со стороны ВСУ. Люди не пострадали. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«В результате прилета 12 артиллерийских снарядов погибло 10 голов крупнорогатого скота», — добавил он.
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В коровнике оказались разрушены крыша и стены, кроме того, пострадали здание зернохранилища и хозяйственная постройка на территории фермерского хозяйства. Аварийные и оперативные службы уже раотают на месте и ликвидируют последствия обстрела.
ВСУ периодически предпринимают атаки на пограничные регионы России, в частности Белгородскую область. В конце марта над селом Головчино в Грайворонском районе сбили украинский беспилотник самолетного типа. За пару дней до этого ВСУ попытались запустить беспилотник с взрывчаткой в газонасосную станцию в Белгороде, но, по данным СМИ, дрон прилетел в пустой резервуар.
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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