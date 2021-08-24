Крупный пожар зафиксировали в Оренбургской области

Пожар произошел на 1475 километре перегона Газовая — Сырт в Оренбургской области. Причиной ЧП называют возгорание сухой травы. Об этом написало РИА ФАН.

На ликвидацию огня местные власти направили пожарный поезд. При этом железнодорожное движение по-прежнему функционирует. Спасатели тушили пламя на площади 1000 квадратных метров вблизи железной дороги.

Жертв и пострадавших в результате инцидента не зафиксировано. На место происшествия также прибыл Оренбургский транспортный прокурор.