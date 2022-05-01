Крупный пожар вспыхнул в частном доме в Одинцове. Видео

Пожар вспыхнул в частном доме в СНТ в деревне Нижнее Отрадное Одинцовского городского округа. В распоряжении «360» появилось видео с места происшествия.

К месту ЧП прибыло сразу несколько пожарных расчетов. В региональном главке МЧС «360» подтвердили информацию о возгорании.

«Это достаточно рядовой пожар в СНТ в частном доме, внутри никого не было. Пострадавших нет. Подразделения занимаются тушением», — сказали в ведомстве.