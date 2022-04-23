Крупный пожар вспыхнул в пункте приема вторсырья в Омске

В здании пункта приема вторсырья в Омске произошел пожар. О происшествии сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«В 21:12 (по московскому времени)… поступило сообщение о пожаре на 3-ей Казахстанской улице 18а в Омске. По предварительной информации, возгорание произошло в здании пункта приема вторсырья. Площадь пожара составляет 1500 квадратных метров», — цитирует ведомство РИА «Новости».

С огнем борются 12 единиц техники и 58 человек личного состава, подробности происшествия уточняются. По данным источника агентства, в 22:20 площадь пожара составила почти пять тысяч квадратных метров. Источник уточнил, что горит здание ООО «ЭкоВтор».