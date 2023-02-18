Эксклюзив 18 февраля 2023, 13:52 Крупный пожар вспыхнул в пятиэтажке на востоке Москвы Источник «360»: четырех человек спасли из горящей пятиэтажки на востоке Москвы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Квартира в пятиэтажке загорелась в одном из домов на Первомайской улице Москвы, сообщил источник «360». Из здания эвакуировали четырех жильцов с четвертого этажа. Еще четверых спасли с этажа выше.

По информации источника, людям в здании требовалась помощь. В региональном главке МЧС «360» подтвердили факт возгорания.

Реклама

«Подразделения с места передали, что происходило загорание личных вещей и мебели на четвертом этаже. В 13:39 открытое горение ликвидировано», — сказали в пресс-службе.

Реклама

По данным ведомства, в результате никто не пострадал. В настоящее время спасатели проводят дальнейшую разведку.

UPD: площадь возгорания в двухкомнатной квартире составила 20 квадратных метров, уточнил источник. По его данным, на осмотр медикам скорой помощи передали четырех человек.