Крупный пожар вспыхнул в пекарне под Пензой

Пекарня «Канаевский Хлебозавод» загорелась в Пензенской области. Площадь пожара составила одну тысячу квадратных метров. Прибывшим на место пожарным удалось локализовать возгорание.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС по Пензенской области днем 26 июля. Горело здание пекарни «Канаевский Хлебозавод» на Садовой улице в селе Канаевка.

«По состоянию на 17:30 (мск) пожар локализован. Пострадавших нет», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области.

Источник фото: ГУ МЧС России по Пензенской области

В пресс-службе уточнили РИА «Новости», что пожару присвоили второй ранг сложности. Общая площадь возгорания составила одну тысячу квадратных метров. Представители ведомства также отмечали, что была угроза распространения огня на соседние строения.

Площадь горящей пекарни составляла 2,1 тысячи квадратных метров. На ликвидацию пожара отправили 25 человек и семь единиц техники.