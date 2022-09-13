Жилая многоэтажка загорелась на улице Красного Маяка в Москве | 360°

Эксклюзив 13 сентября 2022, 17:16 Поделиться Telegram

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Viber Жилая многоэтажка загорелась на улице Красного Маяка в Москве МЧС: одного человека спасли из горящей квартиры в доме на улице Красного Маяка в Москве

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Пожар вспыхнул в жилом многоэтажном доме на улице Красного Маяка в Москве. О ЧП сообщил источник «360» в экстренных службах города.

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Возгорание возникло на верхних этажах дома. Клубы черного дыма и огонь вырывались из окон и балкона седьмого этажа. Источник добавил, что на месте ЧП был слышен хлопок.

В региональном ГУ МЧС «360» подтвердили факт происшествия.

«По этому адресу выехали подразделения по заявке о пожаре в жилом доме. По прибытии специалисты установили, что в одной из квартир на седьмом этаже происходит возгорание. В 17:01 пожар был полностью ликвидирован. В ходе ликвидации был спасен один человек. Информация о пострадавших не поступала», — уточнили в ведомстве.

По данным источника, при пожаре пострадала женщина, живущая на восьмом этаже.

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