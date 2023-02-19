Эксклюзив 19 февраля 2023, 08:57 Крупный пожар вспыхнул в частном доме в Подмосковье Источник «360»: крыша обрушилась у горящего частного дома в Подмосковье РИА «Новости»

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Частный дом загорелся в деревне Веревское в Солнечногорском городском округе, огонь охватил кровлю строения. Об этом сообщил источник «360».

«Вызов поступил в 07:41. Дом горит в деревне Веревское. Строение находится на территории СНТ „Веревское“», — сказал источник.

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Он уточнил, что огонь быстро распространяется, существует угроза, что пожар может перекинуться на соседние строения. Вскоре у здания обрушилась крыша.

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Обстоятельства и причины ЧП уточняются.