19 февраля 2023, 08:57
Крупный пожар вспыхнул в частном доме в Подмосковье
Источник «360»: крыша обрушилась у горящего частного дома в Подмосковье
Частный дом загорелся в деревне Веревское в Солнечногорском городском округе, огонь охватил кровлю строения. Об этом сообщил источник «360».
«Вызов поступил в 07:41. Дом горит в деревне Веревское. Строение находится на территории СНТ „Веревское“», — сказал источник.
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Он уточнил, что огонь быстро распространяется, существует угроза, что пожар может перекинуться на соседние строения. Вскоре у здания обрушилась крыша.
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Обстоятельства и причины ЧП уточняются.
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