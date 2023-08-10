Эксклюзив 10 августа 2023, 14:04 Крупный пожар вспыхнул в Апрелевке Видео «360»: в Апрелевке произошел мощный пожар

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Мощный пожар случился в Апрелевке. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

Местные жители заметили столбы дыма, поднимающиеся в небо над одним из районов Апрелевки.

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Вскоре туда прибыли пожарные, они приступили к тушению возгорания. По предварительной информации, пламя охватило складское помещение. Возгорание произошло около 13:10, спустя час дыма над складами уже не было.

Источник «360» уточнил, что в Апрелевке сгорел старый автобус, который сдали в металлолом. Пожар на площади 20 квадратных метров локализовали в 13:28.

Утром 9 августа мощный взрыв раздался в Сергиевом Посаде — на складе, принадлежащем частной компании. Здание находилось на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу. На место прибыли сотрудники МЧС, Следственного комитета, представители администрации округа и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

За медицинской помощью обратились более 70 человек, несколько пациентов поступили в реанимацию, одна пострадавшая скончалась. СК возбудил уголовное дело, а позже правоохранители задержали директора компании «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева. Склад, где произошло возгорание, принадлежал его фирме.