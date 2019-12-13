Крупный пожар вспыхнул на складе в Петербурге. Видео
Склад с горючими жидкостями и запчастями для машин загорелся в Санкт-Петербурге. Площадь возгорания достигла 2,2 тысячи квадратных метров. Всех людей оперативно эвакуировали.
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«По уточненным данным, площадь пожара в ангаре на улице Салова в Петербурге составляет 2,2 тысячи квадратных метров. Тушение ангара с автозапчастями, легковоспламеняющимися жидкостями и прочей продукцией продолжается», — рассказали в пресс-службе городского ГУ МЧС РИА «Новости».
По словам пресс-службы, из здания уже вывели около 100 человек.
На опубликованных кадрах видно, что огонь разрушил уже многие конструкции, а здание объято сильным пламенем.
Возгоранию присвоили второй ранг сложности. Сейчас на месте ЧП работают 170 человек и 40 единиц техники, также отправлен пожарный поезд. Воздух на наличие вредных веществ проверят специалисты химико-радиометрической лаборатории.