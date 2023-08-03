Происшествия 03 августа 2023, 22:59 Крупный пожар вспыхнул на складе в Астрахани МЧС по Астрахани: пожар разгорелся на складе на площади 600 квадратных метров

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Огонь охватил хозяйственную постройку и складское помещение в Советском районе Астрахани. Площадь пожара составила 600 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС по региону. Ведомство также показало кадры работ по ликвидации возгорания.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 19:48 по московскому времени. Огонь охватил строения на Красной Набережной улице города.

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«В оперативную дежурную смену главного управления поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки и складского помещения на общей площади 600 квадратных метров», — указали в пресс-службе.

Огнеборцы оперативно выехали на место. Информации о возможных пострадавших не поступало. Все детали по пожару устанавливаются.

Пожар произошел 3 августа в Выборгском районе Санкт‑Петербурга. Возгорание случилось в кафе на проспекте Просвещения. Из здания эвакуировали 35 человек. Ликвидировать огонь спасатели смогли за 40 минут. Информации о пострадавших не поступало.