Происшествия 03 февраля 2024, 07:21 Крупный пожар вспыхнул на НПЗ в Волгограде МЧС: нефтепродукты загорелись в Волгограде на площади 300 квадратных метров Freepik

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В Красноармейском районе Волгограда на площади 300 квадратных метров загорелись нефтепродукты. Об этом сообщила пресс-служба главка управления МЧС по региону.

Спасатели получили сообщение о ЧП в 04:42. Прибывшие на место расчеты Волгоградского пожарно-спасательного гарнизона установили, что происходит горение розлива нефтепродукта.

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По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. Причину произошедшего устанавливают.

По информации Telegram-канала Shot, пожар начался на нефтеперерабатывающем заводе. Вероятной причиной возгорания могла стать атака беспилотного летательного аппарата, указал источник канала.

Он обратил внимание, что этот НПЗ является одним из крупнейших производителей нефтепродуктов в Южном федеральном округе.

В конце января крупный пожар произошел на НПЗ в Туапсе. Площадь возгорания составила около 200 квадратных метров, пострадавших не было.