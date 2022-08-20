Крупный пожар возле аэропорта в Сочи сняли на видео

Кровли нескольких гаражей в Адлерском районе, рядом с аэропортом Сочи, загорелись утром в субботу. Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали возгорание, сообщили ТАСС в главке МЧС по Краснодарскому краю.

Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров, к ликвидации последствий привлеки четыре единицы техники и 14 человек личного состава.

Очевидцы в социальных сетях опубликовали видео с возгоранием. На кадрах видно, как в небо поднялся столб огня.

Ранее в Сочи загорелось два служебных полицейских автомобиля. Сначала огонь охватил одну машину, а затем перекинулся на вторую, полностью уничтожив технику.