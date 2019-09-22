Крупный пожар во владивостокском ТЦ полностью потушили

Огнеборцы полностью ликвидировали крупный пожар, вспыхнувший накануне в торговом центре «Максим» во Владивостоке.

«Пожар полностью потушен», — сообщили РИА «Новости» в региональном главке МЧС.

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Пожар в одном из крупнейших орговых центров Владивостока начался в 06.00 21 сентября по местному времени (23:00 20 сентября по московскому времени) субботы и охватил 1,5 тысячи квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано в середине дня в субботу.

Внутри здания частично обрушились перекрытия. Также сгорела и рухнула крыша. На момент возникновения пожара торговый центр был еще закрыт, поэтому ни посетителей, ни работников в здании не было.

По версии администрации Приморья, пожар мог начаться после взрыва газового баллона.