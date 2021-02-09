Крупный пожар в здании школы потушили в Саратовской области

Крыша средней школы в райцентре Екатериновка Саратовской области загорелась ночью 9 февраля. Открытое горение пожарным удалось ликвидировать за три часа.

«На место пожара для установления причины следуют группа дознавателей аппарата управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС региона, эксперты испытательной пожарной лаборатории. Кроме того, на месте пожара находится начальник управления генерал-майор внутренней службы Алексей Татаркин», — рассказали в главном управлении МЧС по Саратовской области.

Пожар произошел на крыше средней школы в райцентре Екатериновка Саратовской области, огонь тушили восемь пожарных расчета на площади 870 квадратных метров.

Пострадавших нет. В управлении образования администрации Екатериновского района, как сообщило РИА «Новости», во вторник, 9 февраля, во всех школах отменены уроки из-за сильного мороза и усиления ветра. Утром в Екатериновке столбик термометра опустился до —26 градусов.