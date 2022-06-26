Крупный пожар в церкви в Осиновой Роще в Санкт-Петербурге потушили спасатели

Крупный пожар в храме на Приозерском шоссе в Санкт-Петербурге потушили спасатели. О ЧП рассказали в региональном главке МЧС.

Информация о возгорании в храме поступила в ведомство в воскресенье, в 06:05. В кирпичном, обшитом деревом здании церкви загорелась кровля.

Фото: МЧС РФ

В 11:28 пожар ликвидировали. С огнем боролись 30 специалистов и шесть единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали, добавили в пресс-службе.

Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Причины и обстоятельства возгорания уточняются.