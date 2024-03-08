Происшествия 08 марта 2024, 07:42 Крупный пожар в цехе по производству мебели потушили в Кирове

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В Кировской области в ночь на 8 марта загорелся цех по производству мебели. Огонь распространился на целых 700 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России. Полностью потушить его удалось примерно через три часа.

Пресс-служба ГУ МЧС по Кировской области

По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, поначалу на месте (улица Производственная, 43) работали 40 человек и применялись 12 спецмашин. Затем группировку пришлось нарастить. В итоге там трудились 56 специалистов и использовались 16 единиц техники. Примерно через час, в 04:42, пожар локализовали. В 06:30 его полностью ликвидировали. Пострадавших нет.

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МЧС России предоставило видео тушения огня.

Ранее, 7 марта, появилось видео с места пожара в селе Каменка под Иркутском — там вечером загорелось деревянное здание школы и детсада. Площадь пожара достигла 600 «квадратов». Никто не пострадал. Потушить огонь удалось лишь в 23:38. После этого спасатели занялись проливкой и разбором строительных конструкций.