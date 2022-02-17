Крупный пожар в Санкт-Петербурге удалось локализовать

Крупный пожар произошел в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Там загорелось здание бизнес-центра. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Административное здание находится по адресу улица Одоевского, дом 24. Сведения о том, что начался пожар, поступили 16 февраля около трех часов дня. Спустя сорок минут возгорание удалось локализовать.

«Происходит горение в административном здании, площадь уточняется. В 15:17 объявлен дополнительный № 1-Бис. Сведения о пострадавших не поступали», — рассказали в ведомстве.

В тушении задействовали шесть единиц техники и 30 спасателей.